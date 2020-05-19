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Число случаев COVID-19 в РФ выросло до 300 тысяч

Комментариев: 1
В России четыре дня подряд фиксируют менее 10 тысяч случаев коронавируса. Также в стране рекордный уровень выздоровления.
Число случаев COVID-19 в РФ выросло до 300 тысяч

В России количество заболевших коронавирусом достигло 299 941, за минувшие сутки были выявлены 9 263 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба во вторник, 19 мая.

При этом в России за сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек.

За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек. Общее число жертв в РФ составило 2 837.  

Стоит отметить, что в России уже четыре дня подряд менее 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. Накануне был минимальный показатель с начала мая.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    19.05.2020, 11:57
Оценка:  -1
СерыйКыць
Клоуны сопливые,прежде чем злорадствовать,обследуйте на коронавирус у нас хотя бы половину от того числа что обследовано в России.А потом кукарекайте от радости!)))))))))))))))
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