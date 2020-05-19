Число случаев COVID-19 в РФ выросло до 300 тысяч

При этом в России за сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 5 921, всего в стране вылечились уже 76 130 человек.

В России количество заболевших коронавирусом достигло 299 941, за минувшие сутки были выявлены 9 263 заболевших, свидетельствуют данные оперативного штаба во вторник, 19 мая.

За сутки из-за коронавируса умерли еще 115 человек. Общее число жертв в РФ составило 2 837.

Стоит отметить, что в России уже четыре дня подряд менее 10 тысяч случаев коронавируса в сутки. Накануне был минимальный показатель с начала мая.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России удалось остановить рост числа заболевших коронавирусом.