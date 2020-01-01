Ученые подтвердили связь COVID с загадочным синдромом у детей

Дети с синдромом имеют не только множественные воспаления, жар, рвоту, сыпь и так далее, но и изменения в эмоциональном поведении.

Новый загадочный воспалительный синдром у детей оказался связан с коронавирусом, об этом свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Специалисты установили это, проведя дополнительное исследование.

"Центр контроля и профилактики заболеваний подтвердил связь с COVID-19. Мы предполагали это, но они провели исследование, чтобы подтвердить это на 100 процентов. Воспалительный синдром выявлен у 145 детей в Нью-Йорке, из них у 67 нашли COVID-19 или антитела", - сообщил мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио в своем Twitter.

Еще американский чиновник назвал новые симптомы болезни. Кроме множественных воспалений, жара, рвоты, сыпи и болей в животе, отмечают изменения в эмоциональном поведении детей, опухшие конечности, конъюнктивит, увеличение лимфоузлов, потрескавшиеся губы и покрасневший язык.

Отметим, что кроме Нью-Йорка подобные симптомы у восьми детей заметили врачи в штате Нью-Джерси. А в Европе медики сразу пяти стран – Великобритании, Франции, Италии, Испании и Швейцарии – заявили о наблюдении этого синдрома.

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