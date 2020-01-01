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Британская королева увольняет своих работников

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В рамках мер жесткой экономии новых сотрудников не принимают на работу, оставшимся урезают зарплаты.
Королевский двор прогнозирует потерю трети годовых доходов
Королевский двор прогнозирует потерю трети годовых доходов
 
Британский королевский двор приостановил набор персонала и планирует сокращение существующих рабочих мест. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило издание Sun.
 
 
Указанные меры приняты в рамках экономии, также оставшимся сотрудникам заморожены зарплаты. Как пояснил лорд-чемберлен королевского двора Уильям Пил, в текущем году ожидается падение доходов королевской семьи на $21,7 млн.
 
По его словам, коронавирусный кризис оказал значительное влияние на деятельность всего королевского двора. "Впереди, несомненно, очень трудные времена", - подчеркнул Пил.
 
Британская королевская семья в 2019 году заработала $85,4 млн от продажи билетов и сувенирной продукции. При этом в качестве платы за вход в Букингемский дворец получено $14,6 млн, за вход в Виндзорский замок - $30,5 млн.
 
В связи с коронавирусным карантином поток туристов на эти объекты практически прекратился.
 
Как сообщалось ранее, в Британии экономика падает как при финансовом кризисе 2008 года. Самое стремительное падение зафиксировано в марте - тогда экономика упала на 5,8%. Ситуация обусловлена карантином. 

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Теги: королевская семья Британии, кризис, карантин, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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