Британская королева увольняет своих работников

В рамках мер жесткой экономии новых сотрудников не принимают на работу, оставшимся урезают зарплаты.

Британский королевский двор приостановил набор персонала и планирует сокращение существующих рабочих мест. Об этом во вторник, 19 мая, сообщило издание Sun

Указанные меры приняты в рамках экономии, также оставшимся сотрудникам заморожены зарплаты. Как пояснил лорд-чемберлен королевского двора Уильям Пил, в текущем году ожидается падение доходов королевской семьи на $21,7 млн.

По его словам, коронавирусный кризис оказал значительное влияние на деятельность всего королевского двора. "Впереди, несомненно, очень трудные времена", - подчеркнул Пил.

Британская королевская семья в 2019 году заработала $85,4 млн от продажи билетов и сувенирной продукции. При этом в качестве платы за вход в Букингемский дворец получено $14,6 млн, за вход в Виндзорский замок - $30,5 млн.

В связи с коронавирусным карантином поток туристов на эти объекты практически прекратился.

Как сообщалось ранее, в Британии экономика падает как при финансовом кризисе 2008 года. Самое стремительное падение зафиксировано в марте - тогда экономика упала на 5,8%. Ситуация обусловлена карантином.

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