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Чехия и Словакия частично снимают ограничения на границах

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Правительство Чехии объявило о следующем этапе отмены карантинных ограничений, который начнется с 25 мая.
Ограничения будут снимать постепенно
Ограничения будут снимать постепенно
 
В Чехии и Словакии смягчают введеные ограничения на пересечение границ из-за пандемии коронавируса, пишет во вторник, 19 мая, DW.
 
Снимать частично ограничения начнут с 21 и 26 мая. Так, начиная с 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки продолжительностью до 24 часов в следующие страны: Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.
 
В Чехии с 26 мая осмотр на границах будет осуществляться лишь выборочно. Однако, въезд будет разрешаться только тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.
 
Уже с 8 июня, это требование могут отменить для тех, кто въезжает из стран с низким риском заражения - это Австрия, Словакия и Хорватия. Также после возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или изготавливать справки об отсутствии инфекции.
 
Как сообщалось, власти Чехии решили с 25 мая отменить обязательный масочный режим на улице.
 
Также в Чехии с 25 мая заработают рестораны, бары, кафе, которые находятся внутри зданий.

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Теги: граница, Чехия, Словакия, карантин
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Источник: korrespondent.net

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