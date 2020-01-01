Чехия и Словакия частично снимают ограничения на границах

Правительство Чехии объявило о следующем этапе отмены карантинных ограничений, который начнется с 25 мая.

В Чехии и Словакии смягчают введеные ограничения на пересечение границ из-за пандемии коронавируса, пишет во вторник, 19 мая, DW.

Снимать частично ограничения начнут с 21 и 26 мая. Так, начиная с 21 мая жители Словакии смогут совершать краткосрочные поездки продолжительностью до 24 часов в следующие страны: Словению, Чехию, Германию, Австрию, Венгрию, Польшу, Хорватию и Швейцарию.

В Чехии с 26 мая осмотр на границах будет осуществляться лишь выборочно. Однако, въезд будет разрешаться только тем, кто представит отрицательный тест на коронавирус.

Уже с 8 июня, это требование могут отменить для тех, кто въезжает из стран с низким риском заражения - это Австрия, Словакия и Хорватия. Также после возвращения путешественники не должны будут проходить двухнедельный карантин или изготавливать справки об отсутствии инфекции.

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