Ученые выявили людей, невосприимчивых к коронавирусу

Антитела от SARS-CoV-2 обнаружены у тех, кто в 2003 году переболел вирусом SARS-CoV. Это объясняется перекрестным иммунитетом.

У людей, переболевших SARS в 2003 году, обнаружили антитела, нейтрализующие SARS-CoV-2. Об этом сообщает журнал Nature во вторник, 19 мая.

Ученые из США и Швейцарии выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, спровоцировавшим вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, вызывает выработку различных антител, нацеленных на S-белок. S-белок играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина, после чего вирус проникает внутрь. Антитела синтезируются особой разновидностью клеток иммунной системы, называемой B-клетками памяти.

Эксперименты показали, что одна из разновидностей вырабатываемых антител - S309 - эффективно нейтрализует вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка (домена) S-белка, что непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.

Отмечается, что оба коронавируса относятся к подроду сарбековирусов и имеют идентичные эпитопы - части S-белка, на которые нацелены антитела. Это значит, что люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивыми к другому.

Авторы статьи указывают, что содержащие S309 смеси антител, синтезируемых B-клетками памяти после заражения SARS-CoV, усиливают нейтрализацию нового коронавируса и препятствуют появлению мутантов, обладающих устойчивостью к приобретенной иммунной реакции.

Таким образом подобные коктейли из антител могут быть использованы для лечения тяжелых больных COVID-19 или профилактики инфекции у людей с высоким риском заражения.

Напомним, что иммунитет к коронавирусу нашли в крови, собранной до начала вспышки. Люди, сдававшие кровь, могли ранее болеть другими коронавирусами, что объясняет наличие так называемого кросс-реактивного иммунитета.

Также были названы осложнения от COVID, которые могут остаться на всю жизнь. Коронавирусная инфекция дает осложнения в сердечно-сосудистой системе, а также поражает нервную систему.

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