Премьер РФ выписан из больницы после коронавируса

Коронавирус у Мишустина обнаружили 30 апреля. С тех пор он находился на лечении и иногда участвовал в совещаниях онлайн.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого 30 апреля диагностировали коронавирус, выписан из больницы, сообщил во вторник, 19 мая, его пресс-секретарь Борис Беляков, пишет ТАСС.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провел рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции", - сказал Беляков.

По его словам, сейчас Мишустин готовится к совещанию с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам выплат медикам, лечащим пациентов с коронавирусом.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ, отменяющий возложение обязанностей премьера на первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Отметим, 12 мая стало известно, что коронавирусом заразился пресс-секретарь Путина Дмитрия Песков.

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