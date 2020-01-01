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Молдова выходит из карантина с 1 июня

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Будут сняты большинство введенных 17 марта ограничений, однако некоторые останутся в силе.
Молдова закрыла границы с 17 марта
Молдова закрыла границы с 17 марта
Посольство Украины в Молдове
 
Режим карантина в Молдове отменяется с 1 июня. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил президент страны Игорь Додон. 
 
 
По его слова, большинство действующих ограничений утратит силу, однако некоторые останутся – несмотря на прекращение карантина. 
 
Додон отметил, что уже вылечилось более половины граждан, у которых было диагностировано заражение коронавирусом. За период эпидемии в Молдове заразилось коронавирусом 6138 человек, 217 пациентов умерли.
 
Режим чрезвычайной ситуации в Молдове был введен с 17 марта. Он включает отмену международного авиасообщения и закрытие наземных границ. Также действует запрет на массовые мероприятия.
 
Кроме того, в рамках карантина в Молдове отменены занятия в школах и вузах, закрыты магазины и рестораны.
 
Напомним, ранее в Молдове COVID-19 заболели восемь человек, вернувшихся из Украины. Все они посещали Почаевскую лавру в Тернопольской области.

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Теги: Молдова, карантин, Коронавирус, Игорь Додон
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Источник: korrespondent.net

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