Молдова выходит из карантина с 1 июня

Будут сняты большинство введенных 17 марта ограничений, однако некоторые останутся в силе.

Молдова закрыла границы с 17 марта Посольство Украины в Молдове

Режим карантина в Молдове отменяется с 1 июня. Об этом во вторник, 19 мая, сообщил президент страны Игорь Додон.

По его слова, большинство действующих ограничений утратит силу, однако некоторые останутся – несмотря на прекращение карантина.

Додон отметил, что уже вылечилось более половины граждан, у которых было диагностировано заражение коронавирусом. За период эпидемии в Молдове заразилось коронавирусом 6138 человек, 217 пациентов умерли.

Режим чрезвычайной ситуации в Молдове был введен с 17 марта. Он включает отмену международного авиасообщения и закрытие наземных границ. Также действует запрет на массовые мероприятия.

Кроме того, в рамках карантина в Молдове отменены занятия в школах и вузах, закрыты магазины и рестораны.

Напомним, ранее в Молдове COVID-19 заболели восемь человек , вернувшихся из Украины. Все они посещали Почаевскую лавру в Тернопольской области.

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