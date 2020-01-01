Ассамблея здравоохранения инициирует расследование действий ВОЗ

Высший орган ВОЗ намерен дать оценку действиям Всемирной организации здравоохранения в связи с пандемией COVID-19.

Всемирная ассамблея здравоохранения единогласно приняла резолюцию о расследовании деятельности Всемирной организации здравоохранения во время пандемии и о доступе к лекарствам от COVID-19. Соответствующее решение во вторник, 19 мая, озвучила президент 73 сессии ВАЗ Кева Байн, передает РИА Новости.

Резолюция указывает на необходимость в кратчайшие возможные сроки и в консультации с государствами-членами начать поэтапный процесс беспристрастной, независимой и комплексной оценки для анализа накопленного опыта и уроков, извлеченных в ходе международных мер реагирования здравоохранения на COVID-19. Во время такого анализа должны будут, в том числе, оценены эффективность имеющихся в распоряжении ВОЗ механизмов, а также действий ВОЗ в связи с пандемией COVID-19 и сроки их осуществления.

Документ, в частности, призывает к универсальному доступу к качественным, эффективным и доступным технологиям в области здравоохранения, а также средствам, в том числе для тестирования, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Резолюция под названием Ответ на COVID 19 была представлена Евросоюзом от имени более чем 100 стран, в том числе Великобритании, Китая, Украины и России.

Справка: Всемирная ассамблея здравоохранения является высшим органом ВОЗ, принимающим решения. Основное внимание на ее сессиях, в работе которых участвуют делегации из всех государств-членов ВОЗ, сосредоточено на повестке дня в области здравоохранения, подготовленной Исполнительным комитетом. Основными функциями Ассамблеи являются определение направления деятельности Организации, назначение Генерального директора, наблюдение за финансовой деятельностью Организации, пересмотр и утверждение проекта программного бюджета. Ее ежегодные сессии проводятся в Женеве, Швейцария.

Ранее сообщалось, что Япония инициирует расследование в отношении ВОЗ. Независимое расследование проверит адекватность реагирования организации на пандемию коронавируса.

Сегодня сообщалось, что Трамп выдвинул ультиматум ВОЗ. Он пригрозил полностью прекратить финансирование организации и выйти из ее состава при невыполнении поставленных требований.

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