Пропавшую во время съемок фильма экстремалку нашли мертвой

Опытная спортсменка погибла при съемках фильма об экстремальных видах спорта. У девушки были проблемы с парашютом.

Китайская девушка-бейсджампер, пропавшая во время съемок фильма об экстремальных видах спорта, была найдена мертвой. Местные жители нашли ее тело в лесу, пишет Teller Report.

23-летняя спортсменка приняла участие в съемках фильма на горе Тяньмэнь в провинции Хунань.

Девушка прыгнула с высоты 2,5 тысячи метров в вингсьюте - специальном костюме-крыле. Однако спортсменка неожиданно отклонилась от маршрута и исчезла из поля зрения съемочной группы. Больше девушку никто живой не видел.

Ее тело через неделю обнаружили случайно в лесу.

Предполагается, что у опытной спортсменки был неисправен парашют. Это и привело к трагедии.

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