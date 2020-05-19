Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пропавшую во время съемок фильма экстремалку нашли мертвой

Комментариев: 0
Опытная спортсменка погибла при съемках фильма об экстремальных видах спорта. У девушки были проблемы с парашютом.
Тело нашли через неделю
Тело нашли через неделю
YouTube

Китайская девушка-бейсджампер, пропавшая во время съемок фильма об экстремальных видах спорта, была найдена мертвой. Местные жители нашли ее тело в лесу, пишет Teller Report.

23-летняя спортсменка приняла участие в съемках фильма на горе Тяньмэнь в провинции Хунань.

Девушка прыгнула с высоты 2,5 тысячи метров в вингсьюте - специальном костюме-крыле. Однако спортсменка неожиданно отклонилась от маршрута и исчезла из поля зрения съемочной группы. Больше девушку никто живой не видел.

Ее тело через неделю обнаружили случайно в лесу.

Предполагается, что у опытной спортсменки был неисправен парашют. Это и привело к трагедии.

Ранее мы писали, что "человек-паук" покорил без страховки 34 этажа.

Также сообщалось, что в Кривом Роге два экстремала упали в шахту и погибли.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фильм, смерть, Китай, девушка, парашют, съемки, экстремал
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь