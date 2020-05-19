Пропавшую во время съемок фильма экстремалку нашли мертвой
Китайская девушка-бейсджампер, пропавшая во время съемок фильма об экстремальных видах спорта, была найдена мертвой. Местные жители нашли ее тело в лесу, пишет Teller Report.
23-летняя спортсменка приняла участие в съемках фильма на горе Тяньмэнь в провинции Хунань.
Девушка прыгнула с высоты 2,5 тысячи метров в вингсьюте - специальном костюме-крыле. Однако спортсменка неожиданно отклонилась от маршрута и исчезла из поля зрения съемочной группы. Больше девушку никто живой не видел.
Ее тело через неделю обнаружили случайно в лесу.
Предполагается, что у опытной спортсменки был неисправен парашют. Это и привело к трагедии.
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