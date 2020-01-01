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В ЕС утвердили программу на €100 млрд для поддержки занятости

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Выделенные деньги рассчитаны для поддержки стран, наиболее пострадавших от пандемии, в частности Италии и Испании.
Деньги рассчитаны для поддержки наиболее пострадавших стран
Деньги рассчитаны для поддержки наиболее пострадавших стран
 
В Евросоюзе утвердили программу краткосрочного сохранения занятости населения во время карантина под названием SURE, которая предусматривает 100 млрд евро, сообщает пресс-служба Совета ЕС.
 
"Сегодня Совет одобрил SURE - временную схему, которая может предоставить государствам-членам до 100 млрд евро кредитов на льготных условиях", - отмечается в заявлении.
 
Еще в наачале апреля Еврокомиссия объявила о программе SURE в условиях всеобщего карантина в связи с пандемией коронавируса. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что данная мера будет направлена на поддержку стран, наиболее пострадавших от пандемии, в частности Италии и Испании.
 
Кроме того, Евросоюз приостановил действие базового экономического документа зоны евро - Пакта стабильности и роста, который устанавливает предел бюджетного дефицита стран сообщества в размере 3% ВВП и предел суммарного госдолга в размере 60% ВВП. Это позволит европейским странам без внешних ограничений привлекать кредиты для поддержки своих экономик, пострадавших от коронавируса
 
Таким образом, ЕК намерена применять методы максимально широкой госпомощи предприятиям для борьбы с рецессией в результате продолжительного карантина.
 
Как сообщалось ранее, ЕС отдаст последние деньги на борьбу с пандемией коронавируса.
 
Также Корреспондент писал, что ЕС выделит 20 млрд евро на борьбу с COVID-19 в мире.

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Теги: кредиты, ЕС, Евросоюз, пандемия
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Источник: korrespondent.net

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