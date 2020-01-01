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Испания возобновит авиасообщение с Италией

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Все люди, прибывающие в Испанию из Италии, должны будут пройти двухнедельный карантин, решило правительство.
Испания решила возобновить прямое авиасообщение с Италией
Испания решила возобновить прямое авиасообщение с Италией
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Испания разрешила прямые авиарейсы из Италии, ранее приостановленные из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на Минтранспорта Испании сообщает Europa Press во вторник, 19 мая.

"Развитие ситуации вокруг пандемии в ЕС позволяет отменить нормы, которые устанавливали особые ограничения на рейсы и пассажирские суда из Италии", - сказано в документе.

С 15 мая власти ввели контроль на внутренних воздушных и морских границах из-за пандемии Covid-19. Все прибывающие в Испанию из-за рубежа люди обязаны проходить двухнедельный карантин.

Напомним, что в Испании отменят карантин для туристов. Обязательную самоизоляцию на две недели перестанут требовать в конце июня, по прогнозу правительства.

Также сообщалось, что в Испании рекордно снизилась смертность от COVID-19. Общее число умерших с начала эпидемии достигло 27 650. По этому показателю Испания занимает четвертое место в мире.

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Теги: Италия, Испания, авиаперелет, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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