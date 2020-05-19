Россия устроит в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями Крыма

Заместитель постпреда России при ООН анонсировал видеоконференцию Совета безопасности ООН с крымчанами.

В ближайший четверг, 21 мая, состоится первая неформальная видеоконференция Совбеза ООН, в которой примут участие жители Крыма. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

"В четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени (18:00 по Киеву – ред.) СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма", - написал Полянский.

Других подробностей о мероприятии он не сообщил.

Как сообщалось, в конце марта заседание Совбеза ООН впервые в истории прошло в режиме видеоконференции. При этом оно несколько раз прерывалось из-за сбоев интернета или электричества.

А в начале марта Украина созвала Совбез ООН из-за нарушений прав человека в Крыму.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet