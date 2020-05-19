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Россия устроит в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями Крыма

Комментариев: 6
Заместитель постпреда России при ООН анонсировал видеоконференцию Совета безопасности ООН с крымчанами.
Совбез ООН
Совбез ООН
Photoshot

В ближайший четверг, 21 мая, состоится первая неформальная видеоконференция Совбеза ООН, в которой примут участие жители Крыма. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

"В четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени (18:00 по Киеву – ред.) СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма", - написал Полянский.

Других подробностей о мероприятии он не сообщил.

Как сообщалось, в конце марта заседание Совбеза ООН впервые в истории прошло в режиме видеоконференции. При этом оно несколько раз прерывалось из-за сбоев интернета или электричества.

А в начале марта Украина созвала Совбез ООН из-за нарушений прав человека в Крыму.

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Теги: Россия, ООН, Крым, конференция, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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В0ЛАНД    19.05.2020, 19:02
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Наш МUД уже приготовил очередную ноту протеста?Бугагагагагага!
Красногвардеец1    19.05.2020, 18:55
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Это правильное решение.Люди,проживающие в Крыму,наконец-то"откроют глаза"всему миру,рассказав что настоящая оккупация в Крыму была до 2014-го года.Правду-не скрыть!
KIBARG    19.05.2020, 19:02
Оценка:  -1
KIBARG
А вы с новой методичкой, или из тех, кто верит, что на "пресс конференцию" путина впускают на связь тех, кто не скажет то что надо гарантировано?
ptt_fever    19.05.2020, 18:52
Оценка:  -21
ptt_fever
А сзади полковники ФСБ с автоматами.
KIBARG    19.05.2020, 18:59
Оценка:  0
KIBARG
не обязательно, просто специальные путинские крымчане. Которые и в строителей одеваются, и во врачей, когда плешь показушно "общается" с народом. Ну не пустят же туда тех, кто хоть в теории имеет возможность сказать что-то не то.
merks    19.05.2020, 18:59
Оценка:  0
merks
и казачки с нагайками на расстоянии, видео сьемка, хотя пропустят подготовленных людей, все как всегда.
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