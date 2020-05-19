В МИД РФ высказались о "супер-пупер ракете" Трампа

Лавров утверждает, что США формирует концепцию противостояния межу США и Россией вместо стабилизации отношений между странами.

Власти США заменяют стабилизацию международных отношений с Россией, формируя концепцию противостояния. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС во вторник, 19 мая.

"В США у нынешней администрации концептуально понятие "стратегическая стабильность" исчезает из лексикона, и вместо стратегической стабильности как цели, к которой нужно стремиться в отношениях между нашими странами и в отношениях между всеми ведущими державами мира, вместо этого сейчас используется новое понятие, новый термин "стратегическое соперничество великих держав". То есть концептуально закладывается противостояние, а не стабилизация обстановки", - сказал Лавров.

Для понимания причин такой трансформации концептуальных терминов "необходим прямой диалог, которого пока, к сожалению, нет", утверждает дипломат.

Россия и США планируют провести видеоконференцию по вопросам стратегической стабильности, добавил министр. Лавров рассказал, что ранее с госсекретарем США Майклом Помпео он договорился установить контакты между спецпредставителем американского президента по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли и замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым.

"У них состоялся телефонный разговор 8 мая - такой "пристрелочный", ознакомительный разговор. Американцы обещали, что, как только они будут готовы, они предложат конкретные сроки, в которые можно будет организовать видеоконференцию, уже для обсуждения существа проблем стратегической стабильности - и "суперов", и "пуперов" (ранее президент США Дональд Трамп заявил о разработке в стране "супер-пупер-ракеты" - прим. ТАСС), и всего остального, что касается контроля над ядерными вооружениями, с участием соответствующих представителей министерств обороны, служб безопасности, в межведомственном формате. Так что ждем, когда такое предложение по срокам наших консультаций в видеоформате последует", - продолжил Лавров.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о "супер-пупер-ракете", Лавров сказал, что не хочет вдаваться в технические подробности.

"Я не являюсь обладателем технических специальных знаний, которые позволяют измерять скорость звука и количество скоростей звука в том или ином изделии. <...> Я не хочу в эту дискуссию вторгаться, я занимаюсь тем, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами не омрачались новыми проблемами", - резюмировал глава МИД РФ.

Напомним, что ранее Трамп заявил о создании "супер-пупер-ракеты". Новая ракета развивает в 17 раз большую скорость, чем обычные ракеты. Проект уже получил "зеленый свет", заверил американский лидер.

Еще в феврале нынешнего года Дональд Трамп заявлял о "супербыстрых ракетах". Но тогда он рассказал, что скорость этого оружия в шесть-семь раз быстрее, чем у обычных ракет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet