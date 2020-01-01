В Чехии рекордный рост случаев коронавируса за месяц

За день в стране выявили больше сотни новых случаев инфицирования. Общее число случаев превысило 8,6 тысяч.

В Чехии наибольший за четыре недели рост новых случаев коронавируса

В Чехии зафиксировали самый крупный суточный прирост новых случаев коронавируса за последние четыре недели. Об этом сообщает Reuters во вторник, 19 мая.

Местный Минздрав сообщает, что накануне было зарегистрировано 111 новых случаев заболевания, в результате чего общее число заражений составило 8604 случая. Также сообщается о трех новых смертях, в результате чего число жертв вируса в Чехии достигло 301 человека.

Отмечается, что рост числа новых случаев заболевания частично вызван вспышкой заболевания на шахте государственной угольной компании OKD у восточного города Карвина, недалеко от польской границы.

По состоянию на понедельник 82 сотрудника получили положительный результат теста на коронавирус, передает региональное гигиеническое управления Моравии-Силезии.

"На данный момент проблема только в регионе Карвина, это не повод для беспокойства для всей страны", - заявил эпидемиолог Растислав Мадар.

Напомним, что ранее Чехия решила отменить масочный режим. С 25 мая в Чехии начнется вторая фаза смягчения карантинных ограничений - начнут работу рестораны и зоопарки.

Также сообщалось, что в Чехии анонсировали новую фазу отмены карантина. Отмена карантинных ограничений произойдет в том случае, если эпидемиологическая ситуация в Чехии не ухудшится, говорили власти.

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