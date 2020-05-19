Мега-расследование. Как мир узнает правду о Covid

Всемирная ассамблея здравоохранения поддержала резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса.

Споры по поводу происхождения вируса Сovid-19 продолжаются во всем мире. Причем теории выдвигаются на самом высоком уровне. Руководство США не перестает винить в распространении вируса Китай и ВОЗ. А участники 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения поддержали резолюцию, в которой говорится о необходимости проверить, какие меры разные страны мира приняли в ответ на пандемию коронавируса.

Резолюция призывает как можно скорее провести “беспристрастную, независимую и всестороннюю оценку” международной реакции на COVID-19. В документе не упоминается Китай, и нет призыва выяснить происхождение вируса. Хотя изначально речь шла о проведении независимого расследования, чтобы установить происхождение коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.

Так в чем подозревают Китай, и какие могут быть последствия у расследования?

Скрывал и уничтожал данные

В начале мая австралийское издание The Daily Telegraph сообщило о подозрениях разведок нескольких западных стран, в том что власти Китая в течение продолжительного времени замалчивали и уничтожали данные о вспышке коронавируса нового типа в Ухане. Такие выводы содержались в 15-страничном досье, составленном спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

По данным разведслужб, китайские власти заставляли сообщавших о новой инфекции врачей молчать, уничтожали биоматериал из лабораторий и не передавали необходимые сведения специалистам, работающим над вакциной. Власти КНР обладали информацией, что вирус передается от человека к человеку, в начале декабря, однако официально признали это лишь 20 января.

При этом разведслужбы разошлись в оценках происхождения вируса. Как уточняет The Daily Telegraph, США склоняются к версии утечки из лаборатории, а австралийская разведка считает официальную версию китайских властей более достоверной.

3 мая государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что существует «огромное» количество доказательств того, что источником коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии, а не местный рынок диких животных.

Ответ Китая

Китай одобрил проведение расследования происхождения коронавируса, но только после окончания пандемии, пишет CNN.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке коронавируса и действовал “открыто, прозрачно и ответственно”.

“В Китае, после кропотливых усилий и огромных жертв, мы переломили ситуацию с вирусом и защитили жизнь и здоровье наших людей… Мы все время действовали открыто, прозрачно и ответственно… Мы своевременно предоставляли информацию ВОЗ и соответствующим странам. Мы опубликовали последовательность генома вируса в кратчайшие сроки”, — сказал он.

По словам Си Цзиньпиня, Китай поделился опытом контроля и лечения COVID-19 с миром без оговорок и “сделал все, что в его силах”, чтобы поддержать и помочь странам, которые в этом нуждаются.

Китай даже готов предоставить два миллиарда долларов для помощи пострадавшим от вируса странам, особенно развивающимся.

При этом главный советник по медицине правительства Китая, вирусолог Чжун Наньшань признал, что власти Китая занижали число людей, зараженных коронавирусом, в начале пандемии, рассказал главный советник по медицине правительства Китая, вирусолог Чжун Наньшань в интервью CNN.

По его словам, у него появились подозрения в недостоверности официальных данных, после того как количество инфицированных людей в Ухане оставалось на уровне 41 более чем десять дней, хотя инфекция уже проникла за рубеж.

“Я не верил этим цифрам и продолжал спрашивать о реальных цифрах заражения. Полагаю, они очень неохотно отвечали на мои вопросы”, — отметил Наньшань.

Через два дня в Пекине вирусологу сообщили, что количество зараженных выросло до 198 человек, три человека погибли и 13 медработников заразились. Тогда же Наньшань подтвердил госканалу CCTV, что вирус может передаваться от человека к человеку, хотя до этого медицинские власти Уханя сообщали, что этому нет доказательств и что распространение заболевания под контролем.

США негодуют

Власти Китая могли предотвратить пандемию коронавируса, но вместо этого скрыли информацию о заболевании и позволили своим туристам распространить COVID-19 по всему миру, заявил советник президента США Питер Наварро.

Китай скрывал данные о вирусе в течение двух месяцев и позволил “сотням тысяч” своих туристов распространить вирус по всему миру, заявил советник Белого дома по торговой политике Питер Наварро, передает телеканал ABC News.



“Нулевой пациент появился в Ухане в ноябре. Китайцы, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения, два месяца скрывали вирус от всего мира, а затем отправили сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и по всему миру, чтобы посеять его”, — сказал Наварро.



По его мнению, власти Китая могли “оставить вирус в Ухане, однако вместо этого все превратилось в пандемию”. “Вот почему я говорю, что китайцы сделали это с американцами и несут за это ответственность”, — заключил советник президента США.

А Дональд Трамп написал письмо главе Всемирной организации здравоохранения с угрозой навсегда остановить американское финансирование организации из-за пандемии коронавируса.

В письме Трамп заявил, что дает ВОЗ 30-дневный срок, чтобы осуществить "существенные улучшения". В противном случае организация рискует потерять финансирование США или вообще членство страны.

Президент США, в частности, обвинил ВОЗ в отсутствии независимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала "достоверные сообщения" о распространении вируса в Ухане в начале декабря или раньше.

Трамп подчеркнул, что ВОЗ отложила чрезвычайную декларацию под давлением китайского президента Си Цзиньпина. Также он критикует похвалу Китая за его прозрачность, в то время как сообщения утверждают о цензуре и отсутствии международного сотрудничества со стороны Пекина.

"Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения - это если она действительно сможет продемонстрировать независимость от Китая", - заявил Трамп.