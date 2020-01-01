Швеция вышла в лидеры Европы по уровню смертности от COVID-19

В течение прошедшей недели не вводившая карантин Швеция имеет наивысший в Европе уровень смертности от коронавируса.

В Швеции в течение последней недели регистрируют наивысшее количество смертей в Европе на душу населения от коронавируса. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает Reuters.

В то время как в других европейских странах смертность падает, Швеция между 12 и 19 мая имела 6,25 смертей на миллион жителей в день. Это был самый высокий показатель в Европе, немного выше чем в Британии, где на миллион жителей приходилось 5,75 смертей.

В ходе пандемии в целом в Швеции, как и ранее, отмечается меньшее число смертей на душу населения, чем в Соединенном Королевстве, Испании, Италии, Бельгии и Франции, которые все сделали выбор в пользу самоизоляции, но значительно выше, чем в соседних северных странах Дании, Норвегии и Финляндии.

Как известно, страна выбрала более открытую стратегию борьбы с коронавирусом, чем другие европейские страны, в частности, сохранила большинство школ, ресторанов и предприятий открытыми во время пандемии.

Пожертвовали стариками. Пресса о стратегии Швеции

Накануне с ообщалось, что в Швеции рекордная смертность с 1993 года. За месяц в стране скончались больше 10 тысяч человек.

Ранее власти Швеции объяснили, почему не вводили строгие карантинные меры. Швеция не ограничивала передвижение населения, так как нахождение взаперти негативно сказывается на здоровье.

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