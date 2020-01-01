Бизнесмен предложил Парижу продать Мону Лизу

Предприниматель считает, что продажа картины позволит Франции преодолеть экономический кризис после пандемии.

Глава французской компании Fabernovel Стефан Дистангиан предложил властям Франции задуматься о продаже картины Мона Лиза, которая принадлежит Лувру. Об этом во вторник, 19 мая, сообщает издание Independent.

Дистангиан считает, что расходы страны на борьбу с пандемией могла бы покрыть продажа "чего-либо ценного, но не имеющего критической важности для благополучия нации". По его мнению, таким является шедевр Леонардо да Винчи. Дистангиан уверен, что государство сможет выручить за продажу мирового шедевра не менее 50 миллиардов евро.

“День ото дня мы тратим миллиарды и миллиарды евро на борьбу с коронавирусом - прямо как дети, которые бросают в воду камешек за камешком. И конца этому всё ещё нет, а значит, финансовый кризис будет просто бездонным. Все эти затраты нам ещё аукнутся - и нужно их чем-то компенсировать”, - заявил бизнесмен.

Предупреждая критику, он предложил и другой выход из ситуации, - давать Мону Лизу другим государствам “в аренду” в обмен на криптовалюту. Так Лувр сможет сохранить за собой права на картину и следить за её сохранностью. Дистангиан сравнил это с “подпиской” музеев на великий шедевр. И даже предположил, что Леонардо да Винчи поддержал бы эту идею.

“Ведь он не только рисовал, но и проявлял интерес ко всем научным и технологическим новшествам своего времени”, - считает Дистангиан.

Мона Лиза, также известная как Джоконда, была написана примерно между 1503 и 1505 годами. По одной из версий, на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца Франческо дель Джокондо.

В Лувре шедевр кисти Леонардо хранится с 1793 года.

Ранее ученые заявили, что бесценная картина итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза (Джоконда) треснула и в настоящее время находится в ужасном состоянии.

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