Мужчина отрубил голову возлюбленной после расставания

Полицейские обнаружили голову погибшей в доме у ее экс-бойфренда девушки. Та была завернута в фольгу и спрятана.

Полицейские до сих пор не могут найти тело Вилмы Андерссон Mirror

В Швеции предъявили обвинения выходцу из Ирака 23-летнему Тишко Ахмеду Шабазу в убийстве бывшей возлюбленной, 17-летней местной жительницы Вилмы Андерссон. Об этом, во второник, 19 мая, сообщает Mirror.

Издание пишет, что преступление произошло 14 ноября 2019 года.

"Шабаз обезглавил Андерссон, когда та пришла к нему забрать вещи. Расправившись с девушкой, обвиняемый решил оставить ее голову у себя дома", - говорится в статье.

Сообщается, что поиском шведки занимались полицейские и сотни волонтеров. Спустя две недели силовики нашли голову убитой. На полу и ноже в доме Шабаза обнаружили кровь. Кроме того, соседи слышали крики погибшей в день преступления. Местонахождение остальной части тела жертвы до сих пор не установлено.

Шабаз отрицает причастность к убийству Андерссон. Он утверждает, что не мог этого сделать, поскольку любил бывшую партнершу.

Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 мая.

Уточняется, что Шабаз родился в Ираке и получил шведское гражданство в 2014 году.

Ранее житель пакистанского города Пешавар Мухаммед Ишак застрелил родных брата и сестру за то, что те приготовили ему слишком сладкий национальный напиток шербет. Он посчитал, что переслащенный напиток родня испортила.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet