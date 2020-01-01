Мужчина отрубил голову возлюбленной после расставания
В Швеции предъявили обвинения выходцу из Ирака 23-летнему Тишко Ахмеду Шабазу в убийстве бывшей возлюбленной, 17-летней местной жительницы Вилмы Андерссон. Об этом, во второник, 19 мая, сообщает Mirror.
Издание пишет, что преступление произошло 14 ноября 2019 года.
"Шабаз обезглавил Андерссон, когда та пришла к нему забрать вещи. Расправившись с девушкой, обвиняемый решил оставить ее голову у себя дома", - говорится в статье.
Сообщается, что поиском шведки занимались полицейские и сотни волонтеров. Спустя две недели силовики нашли голову убитой. На полу и ноже в доме Шабаза обнаружили кровь. Кроме того, соседи слышали крики погибшей в день преступления. Местонахождение остальной части тела жертвы до сих пор не установлено.
Шабаз отрицает причастность к убийству Андерссон. Он утверждает, что не мог этого сделать, поскольку любил бывшую партнершу.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 26 мая.
Уточняется, что Шабаз родился в Ираке и получил шведское гражданство в 2014 году.
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