Том Мур, собравший 40 млн долларов на благотворительность, станет рыцарем

Глава правительства лично ходатайствовал о представлении 100-летнего ветерана к награде, и королева Великобритании Елизавета II удовлетворила его просьбу.

Ветеран Второй мировой войны, британец Том Мур, собравший 32,8 млн фунтов (40 млн долларов) на благотворительность для британских больниц в условиях борьбы с пандемией, получит одну из высших государственных наград Великобритании и будет посвящен в рыцари. Об этом во вторник, 19 мая, говорится в сообщении, распространенном вечером канцелярией премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

"Невероятная кампания по сбору пожертвований, начатая полковником Томом, вдохновила всю страну и стала для нас маяком надежды в коронавирусном тумане, - заявил Джонсон, слова которого приводятся в документе. - От лица всех тех, кто был тронут этой невероятной историей, я хочу сказать ему большое спасибо. Этот человек - настоящее национальное сокровище".

Сообщается, что дату присвоения титула 100-летнему Муру скажут позже.

Свою общенациональную популярность ветеран, служивший в годы войны в Индии и Бирме, приобрел после того, как объявил сбор пожертвований на нужды британской Национальной системы здравоохранения. Для привлечения средств он выложил в интернете фото, как он обходит свой сад в округе Марстон-Мортей в английском графстве Бедфордшир на ходунках. Таким образом Мур намеревался совершить 100 кругов по числу прожитых лет длиной по 25 м, но обошел сад 200 раз.

Акция Мура вызвала большой интерес в Британии. В результате чего, ему удалось собрать сумму, в десятки тысяч раз превысившую первоначально запланированную.

После своего триумфа Том Мур отпраздновал 100-летие . В день своего рождения ветеран получил более 125 тысяч поздравительных открыток от британцев. Среди тех, кто прислал поздравления Муру, были и Елизавета ІІ и принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон.

Также известно, что в день юбилея над домом ветерана пролетели исторические самолеты, участвовавшие в 1940 году в Битве за Британию, в том числе знаменитый истребитель Spitfire.