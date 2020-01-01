Под Москвой жестко приземлился военный вертолет, экипаж погиб

Причиной катастрофы вертолета Ми-35 могла стать техническая неисправность, считают в Минобороны РФ.

В Московской области РФ совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8. Весь экипаж погиб, сообщил накануне вечером ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"При выполнении учебно-тренировочного полета в 20 км от населенного пункта Клин (Московская область) совершил жесткую посадку на безлюдной местности вертолет Ми-8 ВКС России. В результате жесткой посадки экипаж вертолета от полученных ранений погиб", – говорится в сообщении.

Источник агентства в экстренных службах уточнил, что в составе экипажа было три человека. Он добавил, что вертолет полностью разрушился в районе деревни Захарово.

В свою очередь военные добавили, что к месту катастрофы вылетела комиссия Главного командования ВКС РФ.

"По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность. Полет выполнялся без боекомплекта", – отметили военные.

Напомним, 7 мая в аннексированном Крыму совершил жесткую посадку российский военный вертолет Ми-35. Тогда один из трех членов экипажа погиб, двое остальных получили ранения.

На Киевщине военный вертолет совершил вынужденную посадку

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