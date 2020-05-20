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Трамп пояснил высокую заболеваемость коронавирусом в США

Комментариев: 2
Президент США Дональд Трамп связывает высокий показатель заболеваемости в стране с высоким уровнем тестирования.
Президент прокомментировал высокий уровень заболеваемости
Президент прокомментировал высокий уровень заболеваемости
 
Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в США свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
 
Глава Белого дома заявил об этом после первого с момента начала пандемии заседания кабинета министров.
 
"Между прочим, когда вы говорите, что мы лидируем по количеству случаев (коронавируса - ред.), это означает, что у нас больше проверок, чем у кого-либо еще. Так что я не считаю большое число случаев чем-то плохим, я считаю, что в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование намного лучше", - сказал он.
 
По состоянию на утро 20 мая в США зарегистрировано 1 570 583 случая коронавируса, из них 93 533 человек умерли и 361 180 выздоровевших.
 
Напомним, в США сообщили об успешном испытании вакцины от COVID-19 на людях.
 
Также недавно Дональд Трамп заявил о резком падении новых случаев COVID по всей стране.

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Теги: США, тестирование, Дональд Трамп, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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GreenPeace!    20.05.2020, 09:57
Оценка:  +1
GreenPeace!
А вообщем,да,где много тестируют,там много и обнаружили.
GreenPeace!    20.05.2020, 09:56
Оценка:  +1
GreenPeace!
Нуи территория США ..много о чем говорит.
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