Трамп пояснил высокую заболеваемость коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп связывает высокий показатель заболеваемости в стране с высоким уровнем тестирования.

Наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в США свидетельствует о том, что в стране лучшая система тестирования, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома заявил об этом после первого с момента начала пандемии заседания кабинета министров.

"Между прочим, когда вы говорите, что мы лидируем по количеству случаев (коронавируса - ред.), это означает, что у нас больше проверок, чем у кого-либо еще. Так что я не считаю большое число случаев чем-то плохим, я считаю, что в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что наше тестирование намного лучше", - сказал он.

По состоянию на утро 20 мая в США зарегистрировано 1 570 583 случая коронавируса, из них 93 533 человек умерли и 361 180 выздоровевших.

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