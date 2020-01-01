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Ученые разрабатывают маску, выявляющую COVID

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Маска будет давать флуоресцентный сигнал, когда зараженный будет чихать,кашлять или просто дышать.
Исследователи из США разрабатывают маску
Исследователи из США разрабатывают маску
pixabay.com
 
Американские ученые начали разрабатывать специальные маски, которые смогут сигнализировать о заражении коронавирусом, пишет Интерфакс-Украина.
 
Ученые из лаборатории биоинженерии MIT начали разрабатывать сенсоры для выявления вируса Эболы в 2014 году. Группа исследователей из института, а также их коллеги из Гарварда опубликовали свое исследование в 2016. К этому моменту они уже адаптировали свою технологию для обнаружения вируса Зика.
 
В последние несколько недель исследователи тестировали технологию на способность обнаружения коронавируса в слюне людей. Сенсоры, которые предполагается встраивать в маски, будут давать флуоресцентный сигнал, если у человека будет обнаружен коронавирус, когда он кашляет, чихает или просто дышит.
 
Новые сенсорные маски могут стать более дешевым и быстрым способом выявления коронавируса. Сенсоры, разработанные лабораторией для обнаружения вируса Зика, показывают результат через два-три часа. В 2016 году ученые оценивали стоимость сенсора в 20 долларов.
 
Напомним, исследователи провели опыты на хомяках, которые доказали эффективность защитных масок против CОVID-19.
 
Как сообщалось, создан сверхбыстрый тест на COVID-19 за пять долларов.

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Теги: ученые, исследование, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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