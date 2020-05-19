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В порту Франции изъяли полторы тонны кокаина

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В ходе операции были арестованы три человека. Двое из них уже находились в поле зрения полиции по подозрению в мелкой торговле наркотиками.
Cтоимость изъятых наркотиков оценили в 74 млн евро
Cтоимость изъятых наркотиков оценили в 74 млн евро
Le Parisien

Во Франции сотрудники полиции обнаружила в порту города Гавра 1,4 тонны кокаина. Об этом накануне сообщила газета Le Parisien.

"В порту Гавра из контейнера полиция изъяла 1,4 тонны кокаина, упакованных в 15 спортивных сумок", – пишет издание.

Правоохранители оценили приблизительную стоимость наркотиков в 74 млн евро.

В ходе операции были арестованы три человека, в том числе работник портового дока. Двое из них уже находились в поле зрения полиции по подозрению в мелкой торговле наркотиками.

Напомним, в начале мая СБУ изъяла 53,4 кило кокаина, который пытались ввезти в Украину через порт Южный в Одесской области. Отправители маркировали пакеты с наркотиком изображением Миньона – своим "фирменным знаком качества".

В Киеве задержали мужчину с крупной партией кокаина

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Теги: наркотики, Франция, кокаин, полиция, порт, наркоторговля, Гавр
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Источник: korrespondent.net

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