В порту Франции изъяли полторы тонны кокаина
Во Франции сотрудники полиции обнаружила в порту города Гавра 1,4 тонны кокаина. Об этом накануне сообщила газета Le Parisien.
"В порту Гавра из контейнера полиция изъяла 1,4 тонны кокаина, упакованных в 15 спортивных сумок", – пишет издание.
Правоохранители оценили приблизительную стоимость наркотиков в 74 млн евро.
В ходе операции были арестованы три человека, в том числе работник портового дока. Двое из них уже находились в поле зрения полиции по подозрению в мелкой торговле наркотиками.
Напомним, в начале мая СБУ изъяла 53,4 кило кокаина, который пытались ввезти в Украину через порт Южный в Одесской области. Отправители маркировали пакеты с наркотиком изображением Миньона – своим "фирменным знаком качества".
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