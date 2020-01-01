Какие праздники 20 мая 2020: факты, события, приметы

Европейский день моря и День джинсов, День банковских работников Украины и День миллионера – обо всех интересных и значимых праздниках 20 мая 2020 года – в материале Korrespondent.net.

Сегодня в Украине профессиональный праздник у банковских работников и переводчиков жестового языка. Однако не только этими событиями славен сегодняшний день, 20 мая 2020 года.

20 мая - 140-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 225 дней.

Какие праздники 20 мая

Всемирный день пчел. Отмечается в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Всемирный день пчел. pixabay.com

День Волги. Волга - одна из крупнейших рек не только в РФ, но и в Европе. Ее протяженность составляет 3,7 тысячи километров. Площадь бассейна, занимающего 8% территории России, – 1,5 миллиона квадратных километров. Ежегодно по Волге стекает порядка 250 кубических километров воды.

Всемирный день травматолога

Всемирный день метрологии. В этот день в Париже в 1875 году на Дипломатической метрологической конференции представители 17 государств поставили свои подписи под Метрической конвенцией - первым межправительственным соглашением о научно-техническом сотрудничестве, заложившем фундамент единого международного метрологического пространства.

Европейский день моря. Установлен в 2008 году. Праздник направлен на повышение осведомленности граждан Европы о морях и их важности в жизни человечества.

Европейский день моря. 1zoom.me

День банковских работников Украины

День переводчика жестового языка в Украине

День рождения джинсов. Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, и к началу "джинсовой революции" в мировой моде (1960-е годы) конопляная ткань уже массово не применялась в их производстве.

День рождения джинсов. Twitter

День ветряных вертушек

День миллионера в США

День собранной клубники в США

День собранной клубники. YouTube

День памяти в Камбодже

День врача в Индонезии

День открытия на Каймановых островах

День пирога Киш Лорен в США

День национального пробуждения в Индонезии

День независимости в Восточном Тиморе

День провозглашения унитарного государства Камерун

Что произошло 20 мая

1498 - португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев прибыл в Индию, обогнув Африку.

1570 - в бельгийском Антверпене картограф Абрахам Ортелиус разработал прототип современного атласа, состоявший из 53-х карт большого формата.

1742 - Семен Челюскин на собачьих упряжках достиг северной оконечности Евразии - мыса, названного вскоре его именем (мыс Челюскина).

1851 - выпущены первые в Канаде почтовые марки.

Почтовые марки в Канаде. postagestampguide.com

1873 - Фирма Ливай Стросс энд компани получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах. Это официальная дата дня рождения джинсов.

1873 - В Петербурге публично продемонстрирована работа электрической лампы для уличного освещения, созданной электромехаником Александром Лодыгиным.

1895 - в Нью-Йорке прошел первый коммерческий просмотр фильма (зрителям показали четырехминутную ленту о боксерском поединке).

1939 - компания Пан Американ начала доставку авиапочты через Атлантический океан.

2003 - Первый полет частного управляемого космического корабля «SpaceShipOne».

2003 - Святой Престол выпустил в свет словарь современного латинского языка. В него были добавлены такие понятия, как видеотелефон, Интерпол, ФБР, бестселлер и многие другие слова, о которых древние римляне не имели представления.

Кто родился 20 мая

1759 - Уильям Торнтон, английский и американский архитектор, врач, художник, изобретатель, автор проекта здания Капитолия в Вашингтоне.

1799 - Оноре де Бальзак, французский писатель, классик мировой литературы.

1851 - Эмиль Берлинер, американский изобретатель немецкого происхождения, создатель граммофона (1887).

Граммофон. Twitter

1925 - Алексей Туполев, советский и российский авиаконструктор.

1943 - Аль Бано, итальянский эстрадный певец.

1944 - Джо Кокер, английский рок-певец, кавалер Ордена Британской Империи.

1946 - Шер (настоящее имя Шерилин Саркисян), американская певица армянского происхождения, обладательница премий Оскар, Грэмми, Золотой глобус.

1948 - Михаил Веллер, писатель, журналист, философ.

1956 - Григорий Чхартишвили (псевдоним Борис Акунин), писатель, эссеист, переводчик.

1957 - Луселия Сантуш, бразильская актриса, исполнительница главной роли в сериале Рабыня Изаура.

Луселия Сантуш. teleserial.com

1972 - Баста Раймс (настоящее имя Тревор Смит-младший), американский рэп-исполнитель, продюсер и актер.

Какой сегодня праздник по церковному календарю

Сегодня День памяти преподобного Нила Сорского.

Какой народный праздник 20 мая

В народе сегодня празднуют Купальницу - день, когда купали лошадей.

Купание лошадей. livejournal.com

Обряд купания проводили и люди, потому что верили в чудотворную исцеляющую силу воды.

Приметы

Вечерняя радуга – к ясной погоде, утренняя – к дождливой.

Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался.

Именины

Сегодня поздравления ждут: Антон, Бернард, Василий, Давид, Иван, Илья, Иосиф, Михаил, Пахом, Сидор, Степан.

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