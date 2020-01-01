Американец выстрелил в повара после просьбы надеть маску

Клиента кафе разозлила просьба надеть маску. Он избил повара, а потом выстрелили ему в живот. Копы разъяренному клиенту предъявили покушение на убийство.

Житель американского города Аврора в штате Колорадо выстрелил в повара ресторана после того, как тот попросил посетителя заведения надеть медицинскую маску. Повара госпитализировали, а клиента арестовали, пишет KDVR.

Инцидент случился в кафе сети Waffle House.

27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе ночью. Официантка попросила его надеть маску, иначе она не сможет его обслужить. У Уотсона маски с собой не было. Он ушел и вернулся с ней. При этом в руках держал пистолет.

Мужчина начал угрожать персоналу и, в частности, повару заведения. Получив свой заказ, он успокоился и ушел.

Келвин Уотсон явился в кафе следующей ночью. В этот раз он набросился на повара и начал его избивать, а потом выстрелил ему в живот.

Пострадавшего госпитализировали. Его ранение оказалось неопасным и через сутки мужчину выписали из больницы.

Уотсон был арестован правоохранителями. Ему предъявили покушение на убийство.

Напомним, что в США охранника магазина застрелили за отказ пустить девочку без маски. После того, как мать с девочкой ушли, к магазину пришли отец и старший брат ребенка, которые расправились с "обидчиком".

Также Korrespondent.net писал, что мужчина убил сестру и брата за слишком сладкий напиток.

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