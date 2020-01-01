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Представлена убивающая коронавирус супермаска

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Исследователям удалось создать защитную маску из ткани, которая при контакте с вирусами их ликвидирует за одну минуту.

Американские ученые Индианского университета презентовали маску из ткани-"убийцы", которая не оставляет никаких шансов коронавирусу. При намокании ткань вырабатывает небольшое электрическое напряжение, пишет ChemRxiv.

Как пояснили специалисты, многие вирусы прикрепляются к человеческим органам с помощью электростатического взаимодействия. А чтобы выполнить свою "миссию" и попасть в организм, структура вирусов должна быть стабильной.

Новая же супермаска эту структуру разрушает, а вирусы убивает. Все это происходит примерно за одну минуту.

Ученые для создания маски использовали полиэфирную ткань, на которую нанесли частицы серебра и цинка, способные вырабатывать электричество при попадании влаги.

Как сообщалось ранее, ученые изобрели покрытие, защищающее от коронавируса.

Также мы писали, что Харькове создали кабину для дезинфекции. Когда человек заходит в кабину, его в течение пяти секунд окутывает дезинфицирующий туман.
 

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Теги: США, ученые, изобретение, маски, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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