Опубликовано раритетное видео вымершего животного

Редкое архивное видео с последним живым тасманийским тигром опубликовал Национальный архив Австралии.

В Австралии показали последнее видео с последним тасманийским тигром, которого также называют сумчатым волком. Ролик опубликовал Национальный архив кино и звука Австралии.

Последний известный тасманийский тигр умер 7 сентября 1936 года, через 18 месяцев после этой съемки.

Сообщается, что это единственный ролик с тасманийским тигром, на котором есть звуковая дорожка. Всего существует шесть видео с этими животными.

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