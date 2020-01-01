Опубликовано раритетное видео вымершего животного
Редкое архивное видео с последним живым тасманийским тигром опубликовал Национальный архив Австралии.
В Австралии показали последнее видео с последним тасманийским тигром, которого также называют сумчатым волком. Ролик опубликовал Национальный архив кино и звука Австралии.
Последний известный тасманийский тигр умер 7 сентября 1936 года, через 18 месяцев после этой съемки.
Сообщается, что это единственный ролик с тасманийским тигром, на котором есть звуковая дорожка. Всего существует шесть видео с этими животными.
Ранее сообщалось, что рыбаки сняли редких дельфинов-альбиносов.
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