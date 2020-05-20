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У Байдена не считают компроматом его разговоры с Порошенко

Комментариев: 2
Содержание аудиозаписей перед публикацией в СМИ подверглось существенной корректировке, уверяют в штабе кандидата в президенты США.
Все прозвучавшие тезисы позднее были публично озвучены собеседниками
Все прозвучавшие тезисы позднее были публично озвучены собеседниками
 
Датированные 2015 годом телефонные разговоры тогдашних президента Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена подтверждают последовательную внешнюю политику США в отношении Украины. Такое мнение выразил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс, комментируя опубликованные записи.
 
 
По его словам, заявления Байдена и Порошенко, которые позже звучали публично, не расходятся с тем, что зафиксировано на пленках. Вместе с тем Бейтс выразил уверенность, что записи серьезно отредактированы.
 
"Вся шумиха вокруг их публикации не стоит выеденного яйца", - заявил представитель штаба Байдена.
 
Напомним, депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на президента Украины Петра Порошенко в 2015 году, когда оба занимали указанные должности.

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Теги: Украина-США, скандал, Байден, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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M_Sviatenko    20.05.2020, 14:08
Оценка:  0
M_Sviatenko
Розраховано на лохів. Чому тільки зараз і перед виборами в США!
CCS    20.05.2020, 13:58
Оценка:  0
CCS
Люди!!! Чєловєкі!!! Ну ось скажіть мені, Шокін - кращий Генпрокурор? Чи ніхто не знає, що він гальмував реформи? І на всяк випадок: Рябошапко зняли з якої причини? Може хтось пояснити? Бо Генпрокурор - креатура Президента і пробачте, хтось вам хоч раз (!) пояснював, за що у нас знімали Генпрокурорів
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