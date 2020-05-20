У Байдена не считают компроматом его разговоры с Порошенко

Содержание аудиозаписей перед публикацией в СМИ подверглось существенной корректировке, уверяют в штабе кандидата в президенты США.

Все прозвучавшие тезисы позднее были публично озвучены собеседниками

Датированные 2015 годом телефонные разговоры тогдашних президента Петра Порошенко и вице-президента США Джозефа Байдена подтверждают последовательную внешнюю политику США в отношении Украины. Такое мнение выразил представитель предвыборного штаба Байдена Эндрю Бейтс, комментируя опубликованные записи.

По его словам, заявления Байдена и Порошенко, которые позже звучали публично, не расходятся с тем, что зафиксировано на пленках. Вместе с тем Бейтс выразил уверенность, что записи серьезно отредактированы.

"Вся шумиха вокруг их публикации не стоит выеденного яйца", - заявил представитель штаба Байдена.

Напомним, депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы , которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии вице-президента США Джозефа Байдена на президента Украины Петра Порошенко в 2015 году, когда оба занимали указанные должности.

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