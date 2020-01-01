В США разбился второй истребитель пятого поколения за неделю

Летчику удалось катапультироваться. Его оперативно доставили в госпиталь на авиабазе Эглин.

На вооружении ВВС США и еще семи стран более 500 самолетов F-35 U.S. Air Force photo

Американский многоцелевой истребитель-бомбардировщик F-35A Lightning II потерпел крушение во время тренировочного полета в штате Флорида. Пилот выжил. Об этом сообщается в Twitter авиабазы Эглин в среду, 20 мая.

"Истребитель F-35A 58-й истребительной авиационной эскадрильи (входит в состав 33-го истребительного авиакрыла – ред.) разбился сегодня (19 мая) в 21:30 (04:30 по Киеву 20 мая) при посадке на авиабазе Эглин. Летчик успешно катапультировался и был транспортирован в госпиталь 96-й медицинской группы на авиабазе Эглин для оценки физического состояния и дальнейшего наблюдения", – говорится в сообщении пресс-службы.

Указано, что самолет выполнял запланированный ночной учебный полет. В ходе инцидента люди и гражданские объекты не пострадали.

В настоящее время ведется расследование случившегося.

Отметим, что это уже вторая за неделю авария самолетов пятого поколения в США, которые приписаны к авиабазе Эглин. 15 мая разбился многоцелевой истребитель F-22 Raptor. Пилот смог катапультироваться.

Напомним, в сентябре 2018 года в США впервые разбился новейший истребитель F-35B. Он потерпел крушение в штате Южная Каролина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet