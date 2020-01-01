Трое украинцев попали в трудовое рабство в Словакии
В Словакии задержали мужчину, который держал в трудовом рабстве троих граждан Украины. Об этом сообщает на словацкая полиция.
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Сообщается, что в 2019 году злоумышленник выманил троих украинцев в Словакию, пообещав им хорошую работу. Затем он превратил их в своих рабов и эксплуатировал на строительстве.
Для покорности заставлял принимать опиаты и бил электрическим кабелем, денег не платил. По словам пострадавших, они питались только остатками пищи, которую находили в контейнерах.
Украинцев освободило Национальное подразделение по борьбе с нелегальной миграцией, которое провело спецоперацию в районе Трнавы.
Напомним, в конце апреля правоохранители освободили пятерых человек, которых эксплуатировали херсонские преступники. Задержан организатор группировки и его сообщники.
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