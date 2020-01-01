Сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш
Вызванный циклоном ураган достиг скорости в 185 км/ч. Войска Бангладеш приведены в состояние боевой готовности.
Шторм Амфан сегодня обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш. Скорость ветра достигала 185 км/ч.
По данным индийской метеорологической службы, шторм сохранит большую интенсивность до утра четверга.
В Бангладеш в результате последствий урагана уже скончался один человек. Военные приведены в состояние боевой готовности.
Cмотрите фотогалерею: Сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш
Ранее сообщалось, что в Индии и Бангладеш эвакуируют два миллиона человек из-за циклона.
Также Корреспондент писал, что Австралия пострадала от сильного шторма.
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