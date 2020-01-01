Вызванный циклоном ураган достиг скорости в 185 км/ч. Войска Бангладеш приведены в состояние боевой готовности.

Шторм обрушился на Индию и Бангладеш

Шторм Амфан сегодня обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш. Скорость ветра достигала 185 км/ч.

По данным индийской метеорологической службы, шторм сохранит большую интенсивность до утра четверга.

В Бангладеш в результате последствий урагана уже скончался один человек. Военные приведены в состояние боевой готовности.

Cмотрите фотогалерею: Сильный ураган обрушился на Индию и Бангладеш

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