Венгрия запретила менять в документах пол

В Венгрии на подписи у президента лежит закон, который запрещает трансгендерам изменять в документах половую принадлежность. Правозащитники выступили против.

Парламент Венгрии принял закон, запрещающий в документах менять половую принадлежность, указанную при рождении. Закон был предложен правящей партией Фидес. Теперь в венгерских документах вместо слова "пол" будет новый термин – "пол при рождении", пишет BBC News.

Венгерские законодатели считают, что закон не противоречит конституции и не ущемляет права человека.

По мнению парламентариев, новый документ поставит точку в юридической путанице и в то же время не помешает трансгендерным мужчинам и женщинам проявлять индивидуальность.

Теперь закон должен подписать президент страны Янош Адер.

Сообщается, что документ уже раскритиковали правозащитники, считающие, что он приведет к усилению дискриминации против ЛГБТ-сообщества.

Ранее мы писали, что модель-трансгендер стала лицом популярного бренда. Девушка уже сотрудничала с Dior и L'Oreal.

Также напомним, что сменившего пол солдата выгонят из армии. Операцию он сделал в Таиланде во время отпуска.

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