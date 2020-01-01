Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В мире рекордный прирост COVID-19

Комментариев: 0
За сутки зафиксировали более 106 тысяч новых случаев, что является самым большим показателем с начала эпидемии.
В мире рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом
В мире рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом

В течение последних суток в мире было выявлено более 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге в среду, 20 мая, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"За последние 24 часа было зафиксировано 106 тыс. новых случаев заражения. Это самое большое число выявленных за сутки случаев с начала пандемии", - подчеркнул Гебрейесус.

Он также отметил, что особую обеспокоенность вызывает "растущее число случаев в странах с низким и средним уровнем дохода". Поэтому ВОЗ, сказал он, уделяет особое внимание тому, чтобы "страны сохраняли открытыми цепочки поставок, и чтобы изделия медицинского назначения достигали работников сферы здравоохранения и пациентов".

С начала пандемии от коронавируса скончались более 325 тысяч человек, а выздоровели – почти 2 млн. Общее количество выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире превысило 5 млн. 

Накануне сообщалось, что коронавирус резко ускорился в Латинской Америке.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: статистика, ВОЗ, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь