В Ухане запретили есть, охотиться и торговать дикими животными

Запрет будет в силе в течение пяти лет. Решение приняли из-за вспышки коронавируса, передавшегося от животных людям.

Ухань ввел запрет на употребление в пищу, охоту и незаконную торговлю дикими животными кадр из видео

В городе Ухань запретили употреблять в пищу диких животных, охотиться на них, нелегально ими торговать или разводить. Об этом заявило правительство Уханя в среду, 20 мая.

"Вводится полный запрет на употребление в пищу диких животных, охоту на них, незаконную торговлю дикими животными, а также разведение диких животных в неволе с целью употребления их в пищу", - говорят в документе и уточняют, что меры будут действовать в течение пяти лет.

В частности, "запрещается употребление в пищу диких животных и продуктов из них, в частности, всех наземных животных, в том числе включенных в государственный перечень охраняемых диких животных, государственный перечень представляющих научную или экономическую значимость диких животных, животных, выросших и размножающихся в естественных природных условиях, выращиваемых человеком животных".

Действие указа распространяется и на редких, находящихся под угрозой исчезновения животных, а также животных, потребление которых запрещено законом и нормативно-правовыми актами.

Запрет на торговлю распространяется на рынки, торговые площадки в интернете, магазины и другие торговые места. Также отмечается, что ни одна организация или физическое лицо не имеет права размещать рекламу, призывать к употреблению в пищу диких животных и продуктов из них.

Напомним, что ранее в Китае изолировали больше 100 млн человек из-за вспышки коронавируса. В регионе выявили только 34 случая инфекции, но решили закрыть сообщение с провинцией, чтобы не допустить распространения.

Также сообщалось, что в Китае впервые за месяц умер больной коронавирусом. На данный момент на лечении в Китае осталось 82 пациента с коронавирусом, 8 из них - в тяжелом состоянии.

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