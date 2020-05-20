В Эстонии фермеры просят вернуть заробитчан на сбор урожая

В стране может пропасть урожай клубники, если украинским работникам не удастся попасть в страну из-за карантина.

В Эстонии урожай клубники под угрозой из-за того что в страну не могут приехать украинские заробитчане. Об этом заявили главы местных отраслевых союзов в среду, 20 мая.

Руководители Эстонского союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты направили обращение к правительству с просьбой разрешить пригласить в страну украинских сезонных работников.

"Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях", - сказано в заявлении.

В частности, аграрии обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой вернуть на поля украинских работников.

"Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же - эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся", - продолжили аграрии.

Также фермеры назвали "оскорбительными" речи министра внутренних дел Март Хельме о том, что они предпочитают украинский "рабский труд". В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии коронавируса без работы "эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику они готовы".

Напомним, что ранее Италия решила временно легализовать трудовых мигрантов. Решение правительства затронет работников аграрного сектора, а также тех, кто задействован в домашнем хозяйстве.

Также сообщалось, что в Австрию отправят еще два рейса с украинскими заробитчанами. Недавно в Австрию уже прибыл первый спецрейс с украинцами для сезонных работ. Тогда отправили более 200 человек.

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