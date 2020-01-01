Вскрыть Титаник. Тайны знаменитого корабля

Суд в США разрешил вскрыть обшивку затонувшего лайнера Титаник, ученые полагают, что предметы, представляющие исторический интерес, можно будет достать с судна лишь в течение ближайших 10-15 лет.

Крушение Титаника произошло 108 лет назад, а обломки корабля исследуют до сих пор. Впервые Титаник был обнаружен в 1985 году экспедицией Роберта Балларда. Обломки лайнера находятся на глубине почти 4 км в международных водах на удалении примерно в 650 км от побережья канадского Ньюфаундленда. С 1985 года начались многочисленные подводные экспедиции для обследования судна. В результате со дна были подняты тысячи различных предметов, представляющих историческую ценность. В 2017 году письмо одного из пассажиров, погибшего при крушении парохода, было продано на аукционе в Великобритании за рекордные 166 тысяч долларов.

Вместе с тем, с Титаника можно еще забрать много чего интересного, прежде всего, старинный телеграф фирмы Marconi, передававший сигнал SOS. Для того, чтобы достать телеграф понадобились судебные тяжбы и разрезание обломков.

Давнее разбирательство

Американская компания по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc (RMST) с 1994 года является юридическим лицом, обладающим эксклюзивным правом на подъем предметов с места крушения Титаника. Но этот статус вступает в противоречие с функциями Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), которое обладает полномочиями по охране затонувших кораблей.

По словам представителей американского ведомства, ушедший под воду Titanic следует воспринимать как могилу, а не как музейный экспонат.

В итоге суд Вирджинии таки стал на сторону компании RMS Titanic и впервые в истории разрешил разрезать обломки затонувшего корабля. В постановлении суда говорится, что принятое решение открывает "уникальную возможность достать артефакт, который станет частью наследия, оставленного после неизгладимой потери лайнера".

Теперь RMS Titanic еще предстоит получить одобрение судебного органа насчет плана финансирования, что усложняется в условиях распространения коронавируса.

Нужно поспешить

Ожидается, что экспедиция с применением подводных роботов может начаться уже этим летом. Если телеграф удастся достать, есть вероятность, что его удастся восстановить. Голос Titanic снова может быть услышан, предполагают в RMS Titanic.

Ранее ученые неоднократно обращали внимание на ухудшающееся состояние судна. Часть корабля до сих пор прекрасно сохранилась, но некоторые фрагменты, которые были там еще 15 лет назад, больше не существуют. Причиной этому - сильные океанические течения, соль и микроорганизмы, разъедающие металл.

Больше всего пострадал отсек по правому борту, где находились помещения для офицеров экипажа судна. Ожидается, что в ближайшие несколько лет рухнет потолок, он может погрести под собой остатки самой известной в мире радиостанции.