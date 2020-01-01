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В Ираке задержали возможного преемника аль-Багдади - СМИ

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Абдаллу Кардаша считают преемником главаря Исламского государства, ликвидированного США в прошлом году.
Разведка Ирака задержала Абдаллу Кардаша, которого считают преемником главаря ИГ
Разведка Ирака задержала Абдаллу Кардаша, которого считают преемником главаря ИГ
alsumaria.tv
 
Спецслужбы Ирака задержали Абдаллу Кардаша - возможного нового главаря террористической организации Исламское государство. Об этом 20 мая сообщил телеканал Alsumaria.
 
"Сегодня (в среду, 20 мая - ред.) был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади. Арест был произведен на основании достоверной информации", - говорится в заявлении иракской разведки, которое приводит телеканал.
 
Настоящее имя Кардаша, известного также под именами Абдалла Кардаш и Абу Омар ат-Туркмани, - Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Он родился в 1976 году в Ираке и учился шариату в Университете Мосула.
 
Входил в ряды Аль-Каиды и считался одним из ее идеологов. По данным СМИ, Кардаша назначили новым главарем ИГ в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.
 
По некоторым данным, с аль-Багдади он познакомился в 2004 году в американской тюрьме Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными.
 
Кардаш числился в американском списке террористов с 2015 года, США объявили за него вознаграждение в размере пяти миллонов долларов.
 
Напомним, 27 октября прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные ликвидировали аль-Багдади
 

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Теги: Ирак, террористы, террорист, задержание, разведка, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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