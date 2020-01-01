В Ираке задержали возможного преемника аль-Багдади - СМИ

Абдаллу Кардаша считают преемником главаря Исламского государства, ликвидированного США в прошлом году.

Спецслужбы Ирака задержали Абдаллу Кардаша - возможного нового главаря террористической организации Исламское государство. Об этом 20 мая сообщил телеканал Alsumaria

"Сегодня (в среду, 20 мая - ред.) был арестован террорист Абдель Насер Кардаш, который являлся претендентом на смену преступнику аль-Багдади. Арест был произведен на основании достоверной информации", - говорится в заявлении иракской разведки, которое приводит телеканал.

Настоящее имя Кардаша, известного также под именами Абдалла Кардаш и Абу Омар ат-Туркмани, - Амир Мухаммед Саид Абдель Рахман аль-Мауля. Он родился в 1976 году в Ираке и учился шариату в Университете Мосула.

Входил в ряды Аль-Каиды и считался одним из ее идеологов. По данным СМИ, Кардаша назначили новым главарем ИГ в октябре 2019 года спустя несколько часов после ликвидации прежнего лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади.

По некоторым данным, с аль-Багдади он познакомился в 2004 году в американской тюрьме Кэмп-Букка в Ираке, где оба были заключенными.

Кардаш числился в американском списке террористов с 2015 года, США объявили за него вознаграждение в размере пяти миллонов долларов.

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