Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пикассо за €1 млн

Комментариев: 0
Женщина потратила на покупку лотерейного билета 100 евро. В качестве выигрыша ей досталась картина Натюрморт, написанная в 1921 году.
Картина Пабло Пикассо Натюрморт
Картина Пабло Пикассо Натюрморт
1picasso100euros.com
 
Жительница Италии Клаудиа Боргоньо купила лотерейный билет за сто евро и стала обладательницей картины художника Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро. Об этом 20 мая сообщила радиостанция France Info.
 
Женщина выиграла картину Натюрморт, которая была написана в 1921 году.
 
Полотно было разыграно в ходе лотереи, организованной французским офисом аукционного дома Christie’s в рамках акции Пикассо за 100 евро. Она проводится под руководством некоммерческой организации Помогать другим с целью сбора средств на благотворительность. 
 
Благодаря этой акции было собрано более пяти миллионов евро в пользу организации CARE, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием. Средства будут использованы для строительства колодцев в деревнях и школах Камеруна, Мадагаскара и Марокко.
 
Ранее организаторы лотереи опробовали данную концепцию  в 2013 году. Тогда обладателем картины стал 25-летний американец, который выиграл картину Пикассо 1914 года. Все доходы от розыгрыша пошли на спасение древнего финикийского города в Ливане.
 
 
Ранее сообщалось, что житель США вышел за продуктами и неожиданно стал миллионером.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, Пикассо, картина, лотерея, выигрыш
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь