Жительница Италии выиграла в лотерею картину Пикассо за €1 млн

Женщина потратила на покупку лотерейного билета 100 евро. В качестве выигрыша ей досталась картина Натюрморт, написанная в 1921 году.

Жительница Италии Клаудиа Боргоньо купила лотерейный билет за сто евро и стала обладательницей картины художника Пабло Пикассо стоимостью один миллион евро. Об этом 20 мая сообщила радиостанция France Info

Женщина выиграла картину Натюрморт, которая была написана в 1921 году.

Полотно было разыграно в ходе лотереи, организованной французским офисом аукционного дома Christie’s в рамках акции Пикассо за 100 евро. Она проводится под руководством некоммерческой организации Помогать другим с целью сбора средств на благотворительность.

Благодаря этой акции было собрано более пяти миллионов евро в пользу организации CARE, занимающейся помощью жителям Африки в обеспечении их водой и образованием. Средства будут использованы для строительства колодцев в деревнях и школах Камеруна, Мадагаскара и Марокко.

Ранее организаторы лотереи опробовали данную концепцию в 2013 году. Тогда обладателем картины стал 25-летний американец, который выиграл картину Пикассо 1914 года. Все доходы от розыгрыша пошли на спасение древнего финикийского города в Ливане.

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