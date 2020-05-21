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Президент Колумбии приказал заразить Венесуэлу COVID - Мадуро

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Лидер Венесуэлы утверждает, что Иван Дуке приказал сделать все возможное, чтобы распространить в республике коронавирус.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
 
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Ивана Дуке в попытке заразить республику коронавирусом. Об этом он заявил 20 мая во время выступления в Каракасе, пишет ТАСС.
 
"Сегодня вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. <...> Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет (президент Колумбии) Иван Дуке. Он приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро.
 
По его словам, вернувшимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили "сумки с кексами".
 
"Они говорят, что выехали здоровыми из Кали, Боготы, Медельина, что они ни с кем не общались, только со своими венесуэльскими семьями, поэтому они предполагают, что их заразили в автобусах", - отметил лидер Венесуэлы.
 
Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в республике стало известно 13 марта. В тот же день был введен режим чрезвычайного положения, а 17 марта Мадуро ввел карантин на всей территории Венесуэлы.
 
По последним данным университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 824 случая заражения, десять человек скончались, 262 выздоровели.
 
Как сообщал Корреспондент.net, в феврале Мадуро объявил о разрыве всех отношений с Колумбией и назвал президента страны "дьяволом с лицом ангела". 

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Теги: Колумбия, Венесуэла, Мадуро, Николас Мадуро, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Духовный_скреп    21.05.2020, 06:04
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Обнищалые друзья Московии в своём амплуа))).Кругом врахи!
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