Президент Колумбии приказал заразить Венесуэлу COVID - Мадуро

Лидер Венесуэлы утверждает, что Иван Дуке приказал сделать все возможное, чтобы распространить в республике коронавирус.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил колумбийского лидера Ивана Дуке в попытке заразить республику коронавирусом. Об этом он заявил 20 мая во время выступления в Каракасе, пишет ТАСС

"Сегодня вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. <...> Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет (президент Колумбии) Иван Дуке. Он приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу", - подчеркнул Мадуро.

По его словам, вернувшимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили "сумки с кексами".

"Они говорят, что выехали здоровыми из Кали, Боготы, Медельина, что они ни с кем не общались, только со своими венесуэльскими семьями, поэтому они предполагают, что их заразили в автобусах", - отметил лидер Венесуэлы.

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в республике стало известно 13 марта. В тот же день был введен режим чрезвычайного положения, а 17 марта Мадуро ввел карантин на всей территории Венесуэлы.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировали 824 случая заражения, десять человек скончались, 262 выздоровели.

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