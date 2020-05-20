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В США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google

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Применение специальных мобильных приложений одобрили власти трех американских штатов.
Apple и Google создали приложение для отслеживания распространения COVID-19
Apple и Google создали приложение для отслеживания распространения COVID-19
pixabay.com

Власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины начали использовать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google. Об этом 20 мая сообщила телекомпания CNBC.

Отмечается, что власти трех американских штатов одобрили применение на их территории мобильных приложений, которые позволяют отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Apple и Google разработали технологию, которая позволяет делать это с помощью беспроводной связи Bluetooth.
 
Ранее компании подчеркнули, что не будут заниматься разработкой приложений, а лишь предоставят саму технологию.
 
В указанных штатах соответствующие программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения.
 
Как уточнила CNBC, к настоящему моменту запрос на получение технологии поступил от властей 22 стран и ряда американских штатов.
 
Напомним, разработка Apple и Google предусматривает, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление.
 
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 93,4 тысячи человек.

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Теги: Google, Apple, технология, мобильное приложение, Коронавирус, приложение
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Источник: korrespondent.net

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