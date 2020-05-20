В США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google
Применение специальных мобильных приложений одобрили власти трех американских штатов.
Власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины начали использовать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google. Об этом 20 мая сообщила телекомпания CNBC.
Отмечается, что власти трех американских штатов одобрили применение на их территории мобильных приложений, которые позволяют отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Apple и Google разработали технологию, которая позволяет делать это с помощью беспроводной связи Bluetooth.
Ранее компании подчеркнули, что не будут заниматься разработкой приложений, а лишь предоставят саму технологию.
В указанных штатах соответствующие программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения.
Как уточнила CNBC, к настоящему моменту запрос на получение технологии поступил от властей 22 стран и ряда американских штатов.
Напомним, разработка Apple и Google предусматривает, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 93,4 тысячи человек.
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