В США начали отслеживать коронавирус при помощи технологии Apple и Google

Применение специальных мобильных приложений одобрили власти трех американских штатов.

Apple и Google создали приложение для отслеживания распространения COVID-19 pixabay.com

Власти Алабамы, Северной Дакоты и Южной Каролины начали использовать технологию отслеживания контактов лиц, заразившихся коронавирусом, разработанную компаниями Apple и Google. Об этом 20 мая сообщила телекомпания CNBC.

Отмечается, что власти трех американских штатов одобрили применение на их территории мобильных приложений, которые позволяют отслеживать контакты лиц, заразившихся коронавирусом. Apple и Google разработали технологию, которая позволяет делать это с помощью беспроводной связи Bluetooth.

Ранее компании подчеркнули, что не будут заниматься разработкой приложений, а лишь предоставят саму технологию.

В указанных штатах соответствующие программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения.

Как уточнила CNBC, к настоящему моменту запрос на получение технологии поступил от властей 22 стран и ряда американских штатов.

Напомним, разработка Apple и Google предусматривает, чтобы все мобильные телефоны, которые находились рядом с устройством пользователя, о котором позже стало известно, что он инфицирован, получали специальное push-уведомление

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали более 1,55 миллиона случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 93,4 тысячи человек.

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