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В Средиземном море произошло мощное землетрясение

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По интенсивности сотрясений в эпицентре это землетрясение оценивается как "разрушительное".
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло ночью
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло ночью
csis.org

В ночь на четверг землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в акватории Средиземного моря в 272 км юго-западнее греческого города Каламата. Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН 21 мая.

По оперативным данным, эпицентр зафиксированного в 02:43 ночи по Киеву землетрясения имел координаты 35.04 градуса северной широты и 20.37 градуса восточной долготы. Его очаг находился на глубине немногим более 20 километров.

По интенсивности сотрясений в эпицентре это сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценивает магнитуду землетрясения в 5,7.

Ранее на этой неделе в китайской провинции Юньнань зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Тогда четыре человека погибли, еще 23 получили травмы.

Также в Швеции произошло самое мощное в истории страны землетрясение. Его вызвало бурение породы для добычи руды.

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Теги: Землетрясения, магнитуда, Средиземное море, землетрясение, эпицентр
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Источник: korrespondent.net

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