В Ливии уничтожили системы ПВО армии Хафтара

В общей сложности шесть систем ПВО были уничтожены в различных районах на западе Ливии. Среди них российские ЗРПК Панцирь.

В Ливии войска признанного международным сообществом Правительства национального согласия (ПНС) атаковали базирующуюся на востоке страны "Ливийскую национальную армию" (ЛНА) Халифы Хафтара и уничтожили ряд систем ПВО. Об этом в четверг, 21 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на представителя вооруженных сил Ливии Мохаммеда Гононо.

Указано, что в общей сложности шесть систем были уничтожены в различных районах на западе Ливии с утра среды.

Также армия Ливии обнародовала видео уничтожения российских систем ПВО Панцирь формирований Халифы Хафтара.

"На видео запечатлен момент уничтожения ударными БПЛА комплекса Панцирь в районе города Тархуна. Тархуна используются наемниками Хафтара как логистический центр и командный штаб, откуда путчисты планируют и организуют атаки на правительственные войска и мирное население", – пишет турецкое агентство Анадолу.

Также указано, что в районе Вишке к югу от города Сирт точными ударами беспилотников выведен из строя еще один ЗРПК Панцирь.

В свою очередь ЛНА объявила об атаке на правительственные войска близ города Гарьян, расположенного примерно в 80 км к югу от столицы Триполи, в результате которой погибли десятки военнослужащих и было уничтожено более 20 единиц военной техники.

Напомним, ЛНА и поддерживаемое ООН правительство с апреля 2019 года ведут борьбу за контроль над столицей Триполи. В результате столкновений были перемещены более 150 тысяч гражданских лиц.

Также сообщалось, что правительственные войска Ливии отбили важную авиабазу у армии Хафтара, после чего силы ЛНА отступили на ряде направлений.

Тогда же ливийская армия сообщила об уничтожении трех ЗРПК Панцирь российского производства, поставленных из ОАЭ.

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