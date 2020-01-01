В Индии и Бангладеш 14 человек стали жертвами циклона Амфан

Амфан является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе. Максимальная скорость порывов ветра достигает 265 км/ч.

На востоке Индии и в Бангладеш не менее 14 человек погибли в результате удара мощного циклона Амфан. Уничтожены тысячи домов, сообщает Интерфакс в четверг, 21 мая.

Указано, что густонаселенный индийский штат Западная Бенгалия принял на себя главный удар циклона.

"Пострадала вся южная часть штата. Мы в шоке. На то, чтобы оценить ущерб уйдет три-четыре дня. Циклон повлиял на электроснабжение и разрушил многие дома, мосты и набережные", – заявила главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи в ходе пресс-конференции.

Она подтвердила, что по меньшей мере 10 человек погибли только в ее штате.

"Мы столкнулись с большим ущербом и разрушениями, чем от COVID-19", – добавила Бенерджи.

По словам чиновников, в соседней Бангладеш по меньшей мере четыре человека погибли.

В индийской Национальной службе реагирования на стихийные бедствия сообщили об эвакуации около 450 тысяч человек из индийских штатов Западная Бенгалия и Орисса.

В Бангладеш власти эвакуировали более 2 млн жителей, военные приведены в состояние боевой готовности.

По данным метеорологов, Амфан является самым мощным за последние годы ураганом в Бенгальском заливе, максимальная скорость порывов ветра шторма достигает 265 км/ч. Он станет первым суперциклоническим штормом в Бенгальском заливе со времен суперциклона 1999 года, обрушившегося на побережье Ориссы и унесшего жизни более 9 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Индии и Бангладеш эвакуируют 2 млн человек из-за циклона Амфан.

Также Корреспондент.netписал, что Австралия пострадала от сильного шторма. Десятки тысяч домов остались без электричества.

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