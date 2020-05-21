В Китае строят медицинскую базу на случай крупной эпидемии

База разместится в 16-этажном здании общей площадью 120 тысяч кв. м. Строительные работы продлятся три года.

В обычное время медбаза будет полноценной больницей Синьхуа

В центральной китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром пандемии коронавируса COVID-19, началось строительство специализированной медицинской базы на 800 койко-мест, для профилактики, контроля и оказания медицинской помощи пациентам на случай крупных эпидемических ситуаций. Об этом сообщает Синьхуа в четверг, 21 мая.

Указано, что база разместится в 16-этажном здании общей площадью 120 тысяч кв. м.

"Новая база, которая должна соответствовать требованиям по лечению инфекционных заболеваний, будет создана при больнице Чжуннань Уханьского университета, расположенного в административном центре провинции Хубэй. Строительные работы планируется завершить в течение трех лет", – говорится в сообщении.

Главврач больницы Чжуннань Ван Синхуань заявил, что эта база строится в соответствии с распоряжением центральных властей относительно улучшения системы управления и повышения потенциала в борьбе с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения.

"В обычное время база станет полноценной больницей для народа, однако во время крупных эпидемий будет сосредоточена на централизованном лечении инфекционных заболеваний", – пишет агентство.

Ранее в китайском уезде Суйфыньхэ, граничащем с Приморским краем РФ, за шесть дней создали новую больницу для зараженных коронавирусом. Власти опасаются возникновения второй волны заражения COVID-19 из-за приезжающих из России.

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