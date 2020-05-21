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В РФ второй день подряд менее 9000 заболевших коронавирусом

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Динамика заболеваемости коронавирусом в России падает около недели. Выздоровели уже более 92 тысяч человек.
Российские призывники
Российские призывники

В России второй день подряд число заразившихся коронавирусом растет менее, чем на 9 тысяч.

Согласно данным оперативного штаба в четверг, 21 мая, за минувшие сутки выявлено 8 849 случаев заболевания. Накануне сообщалось о 8 764 выявленных случаях. 

Таким образом количество диагностированных случаев выросло до 317 554. 

Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 3 099, увеличившись за сутки на 127. 

При этом за сутки выписаны 7 289 человек. Всего выздоровел 92 681 человек. 

Ранее сообщалось, что из больницы после коронавируса выписан премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В то же время, на лечении находится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
thebestdraw    21.05.2020, 12:48
Оценка:  0
thebestdraw
ну так понятно. Нефть растет - больных меньше. Любой адекватный человек понимает, что когда нефть опускалась до 20$ - то на россии начиналась паника и чтобы отвлечь мысли людей - начали очень сильно завышать заболевших и умерших, чтобы не думали о курсе рубля и об экономике. А сейчас нефть растет...
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