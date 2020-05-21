В РФ второй день подряд менее 9000 заболевших коронавирусом
В России второй день подряд число заразившихся коронавирусом растет менее, чем на 9 тысяч.
Согласно данным оперативного штаба в четверг, 21 мая, за минувшие сутки выявлено 8 849 случаев заболевания. Накануне сообщалось о 8 764 выявленных случаях.
Таким образом количество диагностированных случаев выросло до 317 554.
Число жертв коронавирусной инфекции в России достигло 3 099, увеличившись за сутки на 127.
При этом за сутки выписаны 7 289 человек. Всего выздоровел 92 681 человек.
Ранее сообщалось, что из больницы после коронавируса выписан премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В то же время, на лечении находится пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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