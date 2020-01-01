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В Австрии мужчина ранил ножом пять человек на улице

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Полицейские сумели задержать злоумышленника в городе Баден. Они устанавливают мотивы нападения.
Нападавший сам оказался серьезно ранен
Нападавший сам оказался серьезно ранен
Австрийское агентство печати

В ночь на четверг в австрийском городе Баден возле Вены произошла серия нападений в результате которых пять человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает Австрийское агентство печати в четверг, 21 мая.

Указано, что мужчина атаковал людей в разных точках города. Полиция сумела задержать нападавшего. При этом он сам оказался серьезно ранен.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.

Ранее в немецком городе группа вооруженных ножами мужчин напала на прохожих. Тогда по меньшей мере четыре человека были ранены.

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Теги: Терроризм, Австрия, полиция, нападение, ранение, нож, вооруженное нападение
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Источник: korrespondent.net

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