В Австрии мужчина ранил ножом пять человек на улице

Полицейские сумели задержать злоумышленника в городе Баден. Они устанавливают мотивы нападения.

В ночь на четверг в австрийском городе Баден возле Вены произошла серия нападений в результате которых пять человек получили ножевые ранения. Об этом сообщает Австрийское агентство печати в четверг, 21 мая.

Указано, что мужчина атаковал людей в разных точках города. Полиция сумела задержать нападавшего. При этом он сам оказался серьезно ранен.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают мотивы преступника.

Ранее в немецком городе группа вооруженных ножами мужчин напала на прохожих. Тогда по меньшей мере четыре человека были ранены.

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