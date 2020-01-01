В Греции назвали дату начала туристического сезона

Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин.

Работы по дезинфекции на одном из пляжей в Афинах

Власти Греции приняли решение начать туристический сезон 15 июня. Международное авиасообщение на всех туристических направлениях восстановят с июля. Об этом объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, сообщило накануне издание Ekathimerini.

Отмечается, что с 15 июня рейсы будут приземляться только в международном аэропорту Афин, но с 1 июля разрешение на посадки международных авиарейсов распространится на все аэропорты страны.

Туристам будет разрешено въехать в Грецию, не проводя заранее тест на коронавирус и не проходя обязательный карантин. Но работники здравоохранения будут проводить точечные тесты по мере необходимости.

При этом первые туристы будут из стран "с обнадеживающими эпидемиологическим данными" – Балкан и государств северной Европы, в частности, из Германии.

Греческие власти обещают увеличить потенциал возможностей здравоохранения в нескольких туристических регионах. Они будут обеспечены тестами и врачами. Также будет разработан оперативный план по борьбе с возможным возникновением вспышки инфекции.

Как известно, Греция имеет один из лучших показателей по борьбе с пандемией в Европе. В стране зафиксировали 2850 подтвержденных случаев заражения коронавируса. Умерли 166 человек, выздоровели почти 1400.

Ранее на этой неделе стало известно, что в Испании отменят обязательный 14-дневный карантин для въезжающих туристов.

Также сообщалось, что туристов в итальянской Венеции будут катать на гондолах по-новому.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet