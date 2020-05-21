Самолеты НАТО перехватили бомбардировщики РФ над Черным морем

Появились детали воздушной операции.

Во вторник, 19 мая, самолеты воздушной полиции НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили бомбардировщики Российской Федерации над водами Черного моря.

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Об этом сообщает Объединенное командование ВВС НАТО в Facebook.

Отмечается, что два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направлялись в румынское воздушное пространство. Между тем, их вовремя увидели и перехватили. Навстречу российской авиации поднялись два реактивных самолета МиГ-21 ВВС Румынии. Самолеты НАТО не приближались к российской авиации, но следили за ней, двигаясь на юг в нескольких милях от береговой линии.

Поскольку они продолжали свой полет вблизи воздушного пространства НАТО, истребители МиГ-29 ВВС Болгарии также взлетели, патрулируя в нескольких милях от российских самолетов, - говорится в сообщении.

За самолетом следили две страны facebook.com/NATO.AIRCOM

Он приближался к Турции и Румынии facebook.com/NATO.AIRCOM

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После нескольких воздушных маневров, российский самолет повернул на восток, направляясь в воздушное пространство Турции. Истребители TUAF F-16 турецких ВВС дважды поднимались, чтобы проследить путь российского самолета вдоль южного побережья Черного моря, прежде чем он повернул на север.

НАТО полна решимости защитить свое воздушное пространство и послала четкий сигнал о своей способности реагировать, - сказано в сообщении.

Напомним, Столтенберг уточнил, до каких пор НАТО будет “ядерным альянсом“. Блок не отказался от ядерного оружия в рамках стратегической концепции по устрашению потенциальных противников.

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