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Самолеты НАТО перехватили бомбардировщики РФ над Черным морем

Комментариев: 9
Появились детали воздушной операции.
Бомбардировщик РФ перехватили на Черным морем
Бомбардировщик РФ перехватили на Черным морем
facebook.com/NATO.AIRCOM

Во вторник, 19 мая, самолеты воздушной полиции НАТО из Румынии, Болгарии и Турции перехватили бомбардировщики Российской Федерации над водами Черного моря.

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Об этом сообщает Объединенное командование ВВС НАТО в Facebook.

Отмечается, что два российских бомбардировщика Ту-22 в сопровождении двух истребителей Су-27 направлялись в румынское воздушное пространство. Между тем, их вовремя увидели и перехватили. Навстречу российской авиации поднялись два реактивных самолета МиГ-21 ВВС Румынии. Самолеты НАТО не приближались к российской авиации, но следили за ней, двигаясь на юг в нескольких милях от береговой линии.

Поскольку они продолжали свой полет вблизи воздушного пространства НАТО, истребители МиГ-29 ВВС Болгарии также взлетели, патрулируя в нескольких милях от российских самолетов, - говорится в сообщении.

За самолетом следили две страны
За самолетом следили две страны
facebook.com/NATO.AIRCOM

Он приближался к Турции и Румынии
Он приближался к Турции и Румынии
facebook.com/NATO.AIRCOM

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После нескольких воздушных маневров, российский самолет повернул на восток, направляясь в воздушное пространство Турции. Истребители TUAF F-16 турецких ВВС дважды поднимались, чтобы проследить путь российского самолета вдоль южного побережья Черного моря, прежде чем он повернул на север.

НАТО полна решимости защитить свое воздушное пространство и послала четкий сигнал о своей способности реагировать, - сказано в сообщении.

Напомним, Столтенберг уточнил, до каких пор НАТО будет “ядерным альянсом“. Блок не отказался от ядерного оружия в рамках стратегической концепции по устрашению потенциальных противников.

 

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Теги: НАТО, РФ, Черное море
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Комментариев (9)
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Vuyco    21.05.2020, 15:37
Оценка:  0
Vuyco
Подняв свои перехватчики. румыны проявили недружественное и неконструктивное отношение к России!
Graddfeydd    21.05.2020, 15:19
Оценка:  -1
Graddfeydd
Надо же, 21-е Миги еще на ходу - 60 лет самолету уже. Понятно, что это поздние выпуски, что модифицируют и обслуживают, но всё же.
СливнойБачок    21.05.2020, 15:00
Оценка:  +4
СливнойБачок
"Самолеты РФ перехватили бомбардировщики РФ над Черным морем " ?
Бигмир учился писать у Зеленского ?
xapi3mat    21.05.2020, 14:53
Оценка:  +8
xapi3mat
пора уже сбивать
Кайдаш    21.05.2020, 14:36
Оценка:  +13
Кайдаш
Самолеты РФ перехватили бомбардировщики РФ над Черным морем - это я один читаю?
WTF2wtf    21.05.2020, 14:42
Оценка:  +10
WTF2wtf
Это уже норма для эконом-писак этого ресурса, так тупо гнать ...
WTF2wtf    21.05.2020, 14:44
Оценка:  +7
WTF2wtf
Ну и на фото наверное именно тот самый "самолет РФ" (производства США) :-D
WTF2wtf    21.05.2020, 14:45
Оценка:  +5
WTF2wtf
писаки отжигают
Колишній-східняк    21.05.2020, 14:55
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Наверное имелось ввиду, что с обеих сторон примали участие сушки и миги
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