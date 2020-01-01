Ранний карантин мог бы спасти жизни 50 тысяч американцев - ученые

Если бы власти США ввели социальное дистанцирование на две недели ранее, это спасло бы множество жизней, говорят ученые.

Раннее введение карантина в США могло предотвратить около 54 тысяч смертей от коронавируса. Об этом свидетельствует исследование ученых из Колумбийского университета, опубликованные на medRxiv в четверг, 21 мая.

С середины марта в США начали принимать меры борьбы с распространением COVID-19, но их эффективность была менее выраженной, чем в других странах.

Исследователи создали модель, иллюстрирующее, насколько сокращение контактов между людьми, начавшееся в середине марта, замедлило передачу вируса. Ученые также показали, как могла бы развиваться ситуация, если бы такие меры были приняты властями на одну или две недели раньше, и оценили степень распространения инфекции и число летальных исходов до 3 мая. За основу были взяты данные нескольких крупных мегаполисов, включая Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

"Моделирование показывает, что если бы такие же меры контроля были реализованы раньше всего лишь на 1-2 недели, то можно было бы предотвратить значительное количество случаев заражения и смерти", - сказано в работе.

Согласно результатам моделирования, меры, принятые на неделю раньше, могли бы сократить число зараженных в США почти на 704 тысячи человек (61,6%) и умерших - почти на 36 тысяч (55%). А если бы меры социального дистанцирования были введены на две недели раньше, то, вероятно, удалось бы избежать около 960 тысяч случаев инфицирования COVID-19 (84%) и почти 54 тысячи погибших (82,7%).

"Такое резкое сокращение заболеваемости и смертности за счет своевременного применения мер контроля подчеркивает острую необходимость решительного и быстрого реагирования на пандемию COVID-19", - подытожили ученые.

Напомним, что ранее Трамп пояснил высокую заболеваемость коронавирусом в США. Президент США Дональд Трамп связывает высокий показатель заболеваемости в стране с высоким уровнем тестирования.

Также сообщалось, что США оценили суму "репараций" от Китая из-за пандемии. Власти США считают, что Китай должен внести триллионы долларов в борьбу с пандемией коронавируса.

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