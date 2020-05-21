Жена Пескова вылечилась от коронавируса

Татьяна Навка подхватила коронавирусную инфекцию вместе с супругом и была госпитализирована 12 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, у которого был выявлен коронавирус COVID-19, начинает выздоравливать, но пока в больнице. Об этом сказала его супруга, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, которая уже вылечилась, сообщает Интерфакс в четверг, 21 мая.

"Супруг идет на поправку, но пока остается в больнице", – сообщила Навка, которая ранее тоже заразилась COVID-19.

Они проходили лечение в одной больнице.

"Я выписана из больницы. Тесты отрицательные. Я здорова", – заверила фигуристка.

Напомним, Песков и Навка были госпитализированы 12 мая. Песков сообщал, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Также пресс-секретарь президента Путина утверждал, что "вирус этот абсолютно кровожадный".

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и других российских чиновников.

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